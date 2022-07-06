Іспанія цьогоріч виділить дадатковий мільярд євро на оборону

Військові витрати країни нині є найнижчими серед усіх членів блоку НАТО, крім Люксембургу.

Уряд Іспанії виділить цьогоріч додатково 1 мільярд євро військовим у рамках свого зобов'язання збільшити витрати на оборону.

Про це заявила офіційний представник уряду Ісабель Родрігес, пише Bloomberg.

За її словами, виділення коштів відповідає зобов'язанню Іспанії збільшити свій оборонний бюджет до 2% валового внутрішнього продукту протягом цього десятиліття.

Прем’єр-міністр країни Педро Санчес заявив минулого тижня під час саміту НАТО у Мадриді, що Іспанія майже увдічі збільшить витрати на оборону до 2029 року, як відповідь на вторгнення Росії до України.

Військові витрати Іспанії нині становлять 1,02% ВВП, що є найнижчим показником серед усіх членів Північноатлантичного альянсу, крім Люксембургу.

Ліва політична партія “Подемос”, що є правлячим партнером Санчеса, публічно виступила проти його планів збільшити військові витрати, а також проти рішення уряду дозволити ВМС США розмістити два додаткові есмінці на півдні Іспанії.

Нагадаємо, на початку червня стало відомо, що Іспанія готова передати Україні важке озброєння. Йдеться про зенітно-ракетні комплекси та танки Leopard.