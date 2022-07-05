Якби Україна гарантовано одержала підтримку зброєю, санкціями і ізоляцією РФ, то не була б жертвою страшної війни, – Зеленський

Для усунення загроз від Росії в Європі має працювати два принципи: "більше обʼєднання" і "гарантії безпеки".

Ніхто не може виключити, що керівництво Росії не планує нове вторгнення на територію іншого сусіда. Також РФ може створити в Європі нову кризу, окрім енергетичної, продовольчої та міграційної.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив на відкритті 26-го урядового круглого столу The Economist.

Він підкреслив, що навіть гарантованої радіаційної безпеки зараз немає.

"А як все це сталося? У відповідь можна також навести два поняття: «сіра зона» і «запевнення». Протягом десятиліть у Європі відчувався дефіцит безпеки. Частина Європи – на сході континенту, а також на Балканах – перебувала поза будь-якою дієвою архітектурою безпеки. Можна пояснювати це як завгодно, але наявність таких «сірих» зон з погляду Москви виглядала як спокуса", – вважає президент.

Будь-яку так звану сіру зону, на думку Зеленського, Росія розглядає як простір своїх можливостей – антидемократичних, антиправових і антиєвропейських.

"Фактично було так, що безпека частини Європи трималася лише на «запевненнях».Можна пригадати різні «запевнення»: ті, що містились у Будапештському меморандумі, ті, що звучали з вуст європейських лідерів, які говорили, що бізнес і діалог з Росією нібито утримають її від агресії. Або ті, що звучали від російського керівництва, яке стверджувало, що нібито відмовилося від загарбницької політики. Це все зруйновано. І не 24 лютого цього року, а ще у 2014 році, коли Росія окупувала український півострів Крим", – наголосив він.

Зараз, за його словами, мають бути два інших поняття: "більше обʼєднання" і "гарантії безпеки". Саме більшим об'єднанням у Європі і дієвими гарантіями безпеки можна відповісти на ті загрози, які зараз дестабілізують континент.

"Нам потрібне таке об'єднання у Європі, яке стане історично найбільшим. Звичайно, вже багато зроблено для цього. Але ще далеко не все. Наприклад, саме як війну треба розглядати те, що відбувається на енергоринку Європи саме зараз", – заявив він.

Однак грецькі компанії забезпечують чи не найбільший танкерний флот для транспортування російської нафти. Це відбувається саме тоді, коли інший російський енергоресурс використовується як зброя проти Європи й проти сімейного бюджету кожного європейця.

Щодо другого інструменту – гарантій безпеки – Зеленський зазначив, що Росія прийняла рішення Швеції і Фінляндії вступити до НАТО, хоча ще нещодавно вимагала повернення кордонів Альянсу до рівня 1997 року.

"Це свідчить на користь того, що колективні гарантії безпеки працюють. Так, Україна не в НАТО. І коли ми зверталися, щоб почати рух до членства, отримали негативну відповідь навіть на прохання про План дій щодо членства", – заявив він.

Зеленський сказав, що це не привід для нас зупинятися. Ми потребуємо такої системи гарантій безпеки, такого безпекового простору, який зможе бути дієвим навіть в умовах, коли ми не в Альянсі.

"Головна мета – щоб не було сірої безпекової зони. Ми не в НАТО, але ми на цьому шляху. І має бути визначеність – і визначеність зараз... Якби Україна гарантовано одержала підтримку зброєю, санкціями проти агресора, негайною ізоляцією агресора, конфіскацією активів агресора і всіх повʼязаних з ним суб'єктів, то зараз Україна не була б жертвою найстрашнішої війни у Європі. Найстрашнішої з часів Другої світової. Усього цього жаху не було б", – вважає він.

Через це Україна буде створювати систему гарантій безпеки, які захищатимуть її, поки вона не в Альянсі.

"Європа має стати повністю незалежною, зокрема від Росії, від її здатності тиснути на вас усіх чи на кожного окремо. Чи реально це? Я впевнений – так, це реально. І коли це стане реальним, ви зможете сказати, що більше ніколи не повториться те, що Європа переживає зараз", – зазначив президент України.

Зеленський підсумував, що подолати виклики можливо об'єднанням, посиленням колективної безпеки та безумовною принциповістю, без якої неможливе ніщо – ні об'єднання, ні безпека.