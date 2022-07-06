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Австрія почала усунення Газпрому від зберігання газу в її сховищі

Російська компанія систематично не заповнювала належні їй обʼєми. 

Австрія почала усунення Газпрому від зберігання газу в її сховищі
Леонор Гевесслер
Фото: скрін

Австрія починає усувати російський Газпром зі свого великого газосховища в Гайдах через системну нездатність компанії заповнювати належну їй частину потужностей. Таким чином уряд Австрії виконує своє попередження "використовуй або втрачай", пише Reuters.

Оскільки Газпром не заповнив свою частину сховища, у травні уряд попередив компанію, що якщо вона не почне виконувати зобовʼязання, то її потужності передадуть іншим. З 1 липня набуло чинності законодавство, яке дозволяє це реалізувати.

"Якщо клієнти не зберігають (газ – ред.), то потужності треба передати іншим. Це критична інфраструктура. Вона нам потрібна зараз у такій кризі", – повідомила пані міністр енергетики Леонора Гевесслер.

Австрія отримує від РФ близько 80% газу, але після початку повномасштабного вторгнення Росії до України почала шукати альтернативні джерела постачання.

Нагадаємо, що Австрія – одна з тих країн, яка відмовилася платити Газпрому за газ рублями. 

За словами канцлера Австрії, газосховище в Гайдах є стратегічно важливим для Німеччини, а також для західних австрійських федеральних земель.

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