Норвегія розгляне питання постачання газу в Україну

Наразі Норвегія забезпечує близько 20 відсотків від потреби Європи у природному газі.

Уряд Норвегії та представники газовидобувних компаній розглянуть питання щодо постачання природного газу Україні.

Про це повідомляє “Укрінформ” із посиланням на прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гар Стере.

"Ми з паном Президентом говорили, що Україна також потребує природного газу, має такий запит. Я цей запит везу до наших компаній. Вони вже роблять усе, що можуть, працюють на найвищій потужності. Але прохання Президента України - це те, що я повезу додому", - сказав Стере.

Він зазначив, що після 24 лютого Росію почали відрізати від надання енергетичних ресурсів, і Норвегія спробує дещо збільшити свій видобуток газу, хоча він вже на максимумі.

Нагадаємо, Норвегія передасть Україні 1 млрд євро допомоги до кінця 2022 року.