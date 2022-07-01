Окупація, фільтрація, депортація. Вижити і виїхати
Окупація, фільтрація, депортація. Вижити і виїхати
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
​Мер Дніпра про відставку уряду: "Якщо кінь здох, перестаньте на ньому скакати. Тим більше на переправі"
​Мер Дніпра про відставку уряду: "Якщо кінь здох, перестаньте на ньому скакати. Тим більше на переправі"
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
Усі зусилля росіяни зосереджують на оточенні ЗСУ в Лисичанську, − Генштаб
Усі зусилля росіяни зосереджують на оточенні ЗСУ в Лисичанську, − Генштаб
Учора ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів, чотири танки і один гелікоптер
Учора ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів, чотири танки і один гелікоптер
ОБСЄ припиняє роботу проєктів в Україні через вето РФ
ОБСЄ припиняє роботу проєктів в Україні через вето РФ
Росіяни скинули на острів Зміїний фосфорні бомби, - Залужний
Росіяни скинули на острів Зміїний фосфорні бомби, - Залужний
ГоловнаЕкономікаБізнес

Норвегія розгляне питання постачання газу в Україну

Наразі Норвегія забезпечує близько 20 відсотків від потреби Європи у природному газі.

Норвегія розгляне питання постачання газу в Україну
Фото: Depositphotos/Pakhnyushchyy

Уряд Норвегії та представники газовидобувних компаній розглянуть питання щодо постачання природного газу Україні.

Про це повідомляє “Укрінформ” із посиланням на прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гар Стере.

"Ми з паном Президентом говорили, що Україна також потребує природного газу, має такий запит. Я цей запит везу до наших компаній. Вони вже роблять усе, що можуть, працюють на найвищій потужності. Але прохання Президента України - це те, що я повезу додому", - сказав Стере.

Він зазначив, що після 24 лютого Росію почали відрізати від надання енергетичних ресурсів, і Норвегія спробує дещо збільшити свій видобуток газу, хоча він вже на максимумі.

Нагадаємо, Норвегія передасть Україні 1 млрд євро допомоги до кінця 2022 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також