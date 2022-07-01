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БЕБ ініціювало арешт активів РФ на понад 30 млрд грн, і ця робота триває, - директор Бюро

Частина з них вже працює на користь України

БЕБ ініціювало арешт активів РФ на понад 30 млрд грн, і ця робота триває, - директор Бюро
Фото: скрін

З початку великої війни РФ порти України Бюро економічної безпеки України (БЕБ) забезпечило арешт активів та майна Росії і її громадян на суму понад 30 млрд грн.

Про це в інтерв'ю для "LB Live" повідомив голова БЕБ Вадим Мельник.

"Вже наклали арешт на активи на понад 30 млрд грн, і ця цифра зростає на декілька мільйонів на добу, бо робота триває", - сказав він.

За його словами завдяки цьому унеможливлюється використання цих активів в інтересах держави-окупанта і вживаються заходи, аби використовувати їх в на користь України.

У якості приклада він навів вилучення 17,8 тис. вагонів РФ та Білорусі, які БЕБ встановило за сприяння "Укрзалізниці" та, за рішенням суду, дозволили їх використання для потреб української держави.

Нагадаємо, БЕБ хоче залучити штучний інтелект для розслідування економічних злочинів.

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