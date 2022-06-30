Росіяни почали вивозити з Бердянська вкрадене українське зерно

З окупованого порту вийшло перше судно із 7 тисячами тонн зерна на борту

Російські загарбники продовжують цинічно красти українське продовольство і вивозити його за межі країни. З Бердянська, що у Запорізькій області, сьогодні відплило вантажне судно з зерном.

Про це в своєму телеграм-каналі повідомив так званий голова окупаційної адміністрації області Євген Балицький.

"Після кількох місяців простою з Бердянського морського торгового порту пішло перше судно. 7 тисяч тон зерна направляються до дружніх країн", – написав Балицький.

При цьому, про які саме "дружні країни" йдеться, він не уточнив. Натомість повідомив, що безпеку вантажу забезпечують кораблі Новоросійської військово-морської бази ЧФ РФ. На початку літа окупанти почали розміновувати порт у Бердянську і 21 червня оголосили, що готові приймати кораблі.

Станом на 26 червня із захоплених українських територій загарбниками вивезено – за даними Мінагрополітики – 400 тисяч тонн зерна. Крім того, у профільному міністерстві заявляють, що протягом останніх 2 місяців суттєво збільшили експорт зернових. Водночас, через війну наша держава експортує втричі менше продукції, користуючись трьома портами. Україна розробила альтернативні маршрути для експорту суходолом через Румунію та Польщу, і має план дій на випадок подальшої блокади портів.

У США заявили, що планують створити зерносховища біля кордону з Україною. Про це президент США Джо Байден заявив 14 червня.

В Україні своєю чергою готові створити умови для безпечного експорту продовольства з морських портів, зокрема, в Одесі, заявив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.