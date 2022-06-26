РФ вивезла з України щонайменше 400 тис. тонн зерна

Від початку широкомасштабного вторгнення в Україну Росія вивезла з окупованих українських територій щонайменше 400 тисяч тонн зерна.

Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, інформують Крим.Реалії.

«На момент фактичної окупації на цих територіях було близько півтора мільйона тонн зерна, згідно з елеваторними реєстрами. І ми отримали інформацію з тих територій від українців про факт вивезення. Якщо додати всі ці кейси, то близько 400 тисяч тонн. Чітко говорити, що з мільйоном тонн, що залишився, ми зможемо тільки після деокупації», – зауважив він.

Як додав представник Мінагрополітики, збитки сільського господарства України від повномасштабного вторгнення уже становлять 4 мільярди 300 мільйонів доларів.

«Росія цілеспрямовано знищує аграрну інфраструктуру», – зауважив Висоцький.

Нагадаємо, що в США оприлюднили дані розвідки щодо атак російських окупантів на українські зернові термінали, включаючи напад на термінал "Ніка-Терра" в Миколаєві.

Компанія Maxar Technologies показала супутникові знімки того, як судна під прапором Росії перевозять зерно з України до Сирії.