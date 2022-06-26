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Байден не вірить у розкол G7 через дії Путіна

Лідер США також похвалив канцлера Німеччини за допомогу в тиску на Росію.

Байден не вірить у розкол G7 через дії Путіна
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден впевнений, що російський президент Володимир Путін розраховував, що на НАТО і "Велику сімку"(G7) чекає розкол через війну в Україні. 

Про це він заявив перед двосторонньою зустріччю з канцлером Німеччини Олафом Шольцем напередодні саміту "Великої сімки", повідомляє пресслужба Білого дому.

"Путін з самого початку розраховував, що НАТО і G7 якимось чином розколються. Але ми цього не зробили і не збираємося. Ми не можемо дозволити цій агресії прийняти ту форму, яку вона має, і зійти з рук", - сказав Байден.

Лідер США також похвалив канцлера Німеччини за допомогу в чиненні тиску на Росію і закликав його продовжувати в тому ж дусі.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден повідомив, що "Велика сімка" запровадить ембарго на імпорт російського золота.

Зустрічі лідерів країн G7, до яких також приєднаються керівники Аргентини, Індії, Індонезії, Сенегалу та ПАР, відбудуться у ФРН з 26 до 28 червня.

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