У Німеччині стартує саміт G7

Зустрічі лідерів країн G7, до яких також приєднаються керівники Аргентини, Індії, Індонезії, Сенегалу та ПАР, відбудуться у ФРН з 26 до 28 червня.

Про це пише Інтерфакс Україна.

Під час саміту пройде сім робочих засідань, на яких обговорюватимуться такі теми як світова економіка, партнерства для країн, що розвиваються, зовнішня та безпекова політики, сталий розвиток, продовольча безпека, багатосторонні відносини та цифрові технології.

Під час одного із засідань до лідерів дистанційно приєднається президент України Володимир Зеленський.

Раніше представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі повідомив, що лідери також обговорять нові заходи, спрямовані на ізоляцію Росії від світової економіки та порушення ланцюжків постачання для російського оборонного комплексу. За його словами, учасники саміту планують досягти нових домовленостей для зниження цін на енергоносії та продовольство у світі.

Саміт відбудеться у баварських Альпах в Ельмау. Там же відбувався і минулий саміт під головуванням Німеччини, коли канцлером була Ангела Меркель.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про те, що Сполучені Штати Америки та інші країни Великої сімки (G7) продовжать інтенсивно працювати над військовою, економічною й гуманітарною підтримкою України, а також над посиленням тиску на Росію.