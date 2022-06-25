Україна може призупинити безвізовий режим з Ізраїлем, - посол

Офіційний Київ розглядає можливість призупинення безвізового режиму з Ізраїлем у відповідь на політику щодо українських біженців.

Про це посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив в інтерв'ю ізраїльському виданню «Деталі».

«Штучні обмеження є необґрунтованими. І добре б, якби вони стосувалися б усіх залучених у війну! Але громадяни росії до Ізраїлю в'їжджають без обмежень, громадяни Білорусі – також, а громадянам України вигадали електронні візи. Ні я, ні моє керівництво не можемо не сприймати це болісно. У моєму МЗС та в Офісі президента України мені кажуть: це – неприйнятно. Ми зараз розмірковуємо, чи не призупинити у відповідь безвізовий режим для ізраїльтян. Зараз це буде невідчутно, але до Рош-га-Шана ізраїльський уряд це відчує», - сказав посол.

Глава диппредставництва пояснив, що нелояльне ставлення ізраїльської влади призвело до відтоку громадян України з Ізраїлю.

«З часу початку активних військових дій, за статистикою, до Ізраїлю заїхали 38,5 тисяч українців, з яких близько 13 тисяч осіб отримали ізраїльські паспорти. Із цієї загальної кількості наразі 14,1 тисячі поїхали. За один останній місяць поїхало понад 5 тисяч людей», - сказав посол.

Корнійчук також додав: «Ми віч-на-віч із величезним лихом і очікуємо допомоги від наших партнерів – платної чи безкоштовної, будь-якої, але не сидіти на березі в очікуванні, хто почне вигравати. Ось коли ми почнемо – тоді нам почнуть більше допомагати, у мене таке враження», - підсумував посол.

Раніше Ізраїль оголосив, що з 1 липня українці, які прибули до початку війни з Росією, зможуть працювати. Для громадян України, які прибули після початку російського вторгнення, МВС продовжило посвідку на проживання до кінця липня.

Повідомлялось, що міністерство внутрішніх справ Ізраїлю дало позитивну відповідь посольству України щодо працевлаштування та базового соціального страхування для українських біженців.