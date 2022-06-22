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З 1 липня українські біженці зможуть влаштуватись на роботу в Ізраїлі, - ЗМІ

Це рішення було прийнято після декількох рішень суду.

З 1 липня українські біженці зможуть влаштуватись на роботу в Ізраїлі, - ЗМІ
Фото: Вікіпедія

Близько 13 тис. громадян України, які перебувають в Ізраїлі на легальних засадах, зможуть працевлаштовуватися з 1 липня.  

Про це повідомило видання Haaretz. 

“Ізраїль оголосив, що з 1 липня українці, які прибули до початку війни з Росією, зможуть працювати в Ізраїлі. Очікується, що це рішення торкнеться близько 13 тис. українців, які зараз перебувають в Ізраїлі, у яких закінчився термін дії туристичних віз. Крім того, для громадян України, які прибули після початку російського вторгнення, міністр внутрішніх справ Айєлет Шакед продовжила посвідку на проживання до кінця липня”, - йдеться в повідомленні. 

Як уточнюється, перед прийняттям рішення суддя окружного суду Тель-Авіва Міхал Агмон-Гонен в декількох справах ухвалила, що Управління народонаселення та імміграції має видавати громадянам України тимчасові дозволи на роботу

Раніше повідомлялось, що міністерство внутрішніх справ Ізраїлю дало позитивну відповідь посольству України щодо працевлаштування та базового соціального страхування для українських біженців. Отримано позитивну відповідь ізраїльської сторони щодо надання дозволів на працевлаштування для українців, які приїхали до Ізраїлю напередодні повномасштабного російського вторгнення та змушені були залишитись, а також тих, хто в’їхав до Ізраїлю після 23 лютого. Крім того, ці категорії громадян матимуть змогу отримати базове соціальне страхування.

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