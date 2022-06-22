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Росармія під час навчань моделює ракетні удари по Естонії, - Салм

Також російські вертольоти порушили кордон у державах Балтії.

Росармія під час навчань моделює ракетні удари по Естонії, - Салм
Фото: facebook/Министерство обороны Республики Беларусь

Днями російська армія відпрацювала імітацію ракетних ударів по Естонії та інших країнах Балтії.

Про це заявив начальник штабу міністерства оборони Естонії Кусті Салм, передає Iltalehti.

Також він додав, що крім імітації ракетних ударів, російські гелікоптери порушили кордон у країнах Балтії.

"Російські гелікоптери здійснили кілька порушень кордону. Йшлося не про кораблі за п'ятдесят миль від берега чи вдалині від літаків, а про гелікоптери. Вертоліт випадково не перетинає кордон", - зауважив Салм.

За його словами, упродовж останніх днів зафіксували декілька таких випадків перетину кордону. Гелікоптери при цьому відпрацьовували атаку.

В естонському міністерстві оборони таку ситуацію вважають серйозною.

"Росіяни вважають, що ми не заслуговуємо на незалежність. Їхні нещодавні операції та стратегічні комунікації підтверджують цей висновок", - додав Салм.

Наступного тижня в Мадриді відбудеться саміт НАТО. Під час заходу мають обговорити дії російської сторони і ухвалити рішення щодо зміцнення оборони Балтії.

Нагадаємо, раніше посол Естонії в Україні Каїмо Кууска заявляв, що Росія погрожує його державі та має проти неї військові плани. Проте Таллінн продовжуватиме надавати військову допомогу Україні, яка протистоїть російському вторгненню і фактично на своїй землі обороняє країни Балтії.

У березні російський бомбардувальник зайшов у повітряний простір Польщі.

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