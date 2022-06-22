​Арахамія назвав фейком заяви Гарібашвілі про те, що він блокував надання Грузії кандидатства в ЄС

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія звинуватив у брехні прем’єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі, який заявив, що той начебто заблокував надання Тбілісі статусу кандидата на членство в Євросоюз.

Про це Арахамія повідомив у Telegram.

"Зовсім недавно на засіданні ПАРЄ він (Гарібашвілі. - Ред.) заявив, що Арахамія начебто недавно їздив до Європи і США та відмовляв брати Грузію в кандидати на членство в Євросоюзі. По-перше, в Європі Арахамія не був. По-друге, у США Арахамія конкретно займався тим, що обґрунтовував концепцію про те, що пан Іванішвілі є олігархом російського плану, який має маріонетковий уряд і по суті підставляє звичайний грузинський народ, який хоче в Європу", - сказав Арахамія.

Він додав, що українська влада буде "максимально допомагати Грузії ставати членом ЄС".

"І не звертайте, будь ласка, уваги на відверті вкиди і фейки грузинського уряду, зокрема прем’єр-міністра, який розповсюджує неправдиву інформацію просто на замовлення одного олігарха", – зазначив Арахамія.

Нагадаємо, 17 червня Єврокомісія оприлюднила висновки за заявками на вступ до ЄС України, Молдови та Грузії, рекомендувавши надати першим двом статус кандидата. Щодо Грузії вирішили, що стан демократії в країні не відповідає Копенгагенським критеріям, і держава має втілити зміни для здобуття цього статусу.