У Таллінні на місці майбутньої площі України висадили галявину соняшників

У середу, 22 червня, у парку Лембіту на площі 134 м2 висадили 1507 національних квітів України – соняшників.

Про це повідомляє ERR.

"Клумба влаштована на місці майбутньої площі України. Цього року ми розпочинаємо розробку проєкту ландшафтної архітектури площі України та навколишнього простору парку Лембіту. У рамках цього відбудеться перепланування парку, щоб у ньому з'явилася площа України як така. Мета полягає не в тому, щоб просто привести парк до ладу, але в тому, щоб сформувати цілісний міський простір, характерний для району Кесклінн, у якому було б гідно відзначено боротьбу українського народу за свою свободу, а також, щоб з'явилася додаткова цінність для місцевого населення", - сказав віцемер Володимир Свет.

Віін додав, що на перетині паркових доріжок із чотирьох клумб сформується галявина соняшників, проходячи повз яку ніхто не залишиться байдужим.

На освітленій ділянці висаджено соняшники трьох різних сортів, які мають різну висоту. Найвищими (1,5 м) виростуть квіти сорту Golden Hedge, середніми - Moonshine і Statement, по краях будуть висаджені квіти сорту Teddy Bear, що виростають до 60 см. Квіти поступово розпустяться і тішитимуть око до настання осінніх холодів.

Посадку квітів організував Талліннський департамент довкілля та комунального господарства.

Нагадаємо, площа України розташована в центрі парку Лембіту між вулицями Лембіту, Вамбола та Лаутері. Поряд із площею розташована будівля Міністерства закордонних справ та площа Ісландії, які разом із площею України сформують єдиний ансамбль.