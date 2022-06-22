Сенат США прискорив розгляд довгоочікуваного закону про контроль за зброєю у країні

Очікується, що Сенат проголосує за 80-сторінковий законопроєкт цього тижня.

Сенат США прискорив розгляд першого за останні декади вагомого закону про контроль над вогнепальною зброєю в країні.

Про це пише Reuters.

“Цьому передували масові розстріли в країні, яка тривалий час намагалася приборкати хронічне насильство із застосуванням вогнепальної зброї”, – зазначає видання.

У вівторок, 21 червня сенатори проголосували за прискорення схвалення двопартійного пакету заходів щодо посилення федеральних законів про зброю. Очікується, що Сенат проголосує за 80-сторінковий законопроєкт цього тижня перед двотижневою перервою.

Його схвалення стане найвагомішим кроком Конгресу щодо боротьби із застосуванням вогнепальної зброї за останні роки.

Закон включає положення, які мають не допустити потрапляння зброї до рук тих, хто вважається небезпечним для себе чи інших.

Зокрема закривається так звана лазівка “для бойфрендів”– блокується продаж зброї тим, хто засуджений за жорстоке поводження з інтимними партнерами, з якими вони не одружені.

Після масової стрілянини у продуктовому магазині в Нью-Йорку та початковій школі в Техасі, яку, згідно з інформацією влади, скоїли підлітки, законодавство дозволить штатам передавати дані про неповнолітніх до Національної системи перевірки біографічних даних для купівлі зброї.

Зазначимо, законопроєкт не передбачає підвищення вікового цензу з 18 до 21 року під час купівлі автоматичної штурмової зброї. 18-річні підлітки стріляли у Техасі та Нью-Йорку саме штурмовими гвинтівками, які самі ж і купили.

Нагадаємо, у червні внаслідок стрілянини у лікарні Святого Франциска міста Талса американського штату Оклахома загинуло четверо людей.