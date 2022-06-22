Генеральний прокурор США Меррік Гарланд оголосив про створення Групи з розслідування воєнних злочинів в Україні.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції США.

Група має посилити поточну роботу Мін’юсту Сполучених Штатів щодо притягнення до відповідальності тих, хто вчинив воєнні злочини в Україні. Ця ініціатива об'єднає провідних експертів Департаменту з розслідування порушень прав людини та військових злочинів.

“Група також відіграватиме важливу роль у розслідуванні Міністерством потенційних військових злочинів, які підпадають під юрисдикцію США, таких як вбивства і поранення американських журналістів, які висвітлюють неспровоковану російську агресію в Україні”, – йдеться у повідомленні.

Групу очолив Елі Розенбаум – ветеран Міністерства юстиції з 36-річним стажем, який раніше обіймав посаду директора Управління спеціальних розслідувань, яке здебільшого відповідало за ідентифікацію, позбавлення громадянства та депортацію нацистських військових злочинців.

Крім того, Мін'юст надасть додатковий персонал для розширення своєї роботи з Україною та іншими партнерами щодо протидії Росії від ухиляння країною санкцій.

Зазначимо, Гарланд 21 червня зустрівся з Генеральним прокурором України Іриною Венедіктовою.

“Рада була вітати в Україні наших стратегічних партнерів – Генерального прокурора Сполучених Штатів Америки Мерріка Гарланда із командою Департаменту юстиції, а також Посла США з особливих повноважень глобального кримінального правосуддя Бет ван Скак. Це потужний сигнал підтримки на шляху до досягнення справедливості, якої прагне і заради якої об‘єднується весь світ”, – написала Венедіктова у соцмережі Facebook.

Фото: gp.gov.ua

Сторони обговорили, зокрема, формат співпраці американців із Спільною слідчою групою, що розслідує воєнні злочини РФ. “Правова підтримка так само необхідна і дієва, як і постачання зброї для боротьби із РФ, яка вчиняє безпрецедентно масштабні звірства щодо мирного населення нашої держави”, – зазначила Генпрокурорка.

Нагадаємо, на території Київської області задокументовано понад 3 тисячі злочинів, вчинених армією Росії. За матеріалами поліції вже оголошено підозри понад 15-ти загарбникам.