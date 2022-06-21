Усі 27 країн-членів підтримують надання Україні статусу кандидатки в Євросоюз, – Bloomberg

Всі 27 країн-членів підтримують надання Україні статусу кандидатки в члени Євросоюзу. Про це пише Bloomberg із посиланням на слова джерел після зустрічі послів країн ЄС, що відбулась учора.
За словами співрозмовників, представники жодної з країн на цій зустрічі не висловлювалися проти присвоєння Україні такого статусу.
Також блок має намір надати статус Молдові, а Грузії – якщо вона спершу виконає додаткові умови.
Лідери Європейського Союзу зустрінуться в Брюсселі 23-24 червня в межах засідання Євроради. Саме тоді й ухвалюватимуть рішення стосовно статусу.
"Я запропоную вам надати статус кандидата для України і Молдови", – зазначив в листі-запрошенні європейських лідерів президент Євроради Шарль Мішель.
Під час вчорашньої зустрічі низка держав-членів ЄС наголосила на необхідності виконання Україною умов, встановлених Комісією, перш ніж почнуться перемовини щодо повноцінного членства України. Інші зацікавлені в тому, щоб нові потенційні кандидати не користувались преференційним режимом відносно країн Західних Балкан, чиє просування до членства вповільнилось.
Комісія дала зрозуміти, що процес вступу однаковий для всіх, і немає пришвидшених шляхів. Набуття відповідності до критеріїв членства зазвичай триває близько 10 років.
Нагадаємо, що вимогами приєднання України до Євросоюзу є:
- завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції та відбір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
- подальше посилення боротьби з корупцією, зокрема на високому рівні. Завершення відбору та призначення нового директора НАБУ та прокурора САП
- забезпечення відповідності законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам Групи з фінансових заходів (FATF);
- ухвалення комплексного стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору як частини середовища безпеки України;
- має запрацювати "антиолігархічний" закон;
- необхідно привести законодавство про ЗМІ у відповідність з європейським аудіовізуальним законодавством;
- необхідно завершити реформу законодавчої бази для національних меншин, яка зараз готується, згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії і розробити механізми її впровадження.