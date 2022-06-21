Усі 27 країн-членів підтримують надання Україні статусу кандидатки в Євросоюз, – Bloomberg

На вчорашній зустрічі послів держав ніхто, за даними агентства, не висловився проти.

Всі 27 країн-членів підтримують надання Україні статусу кандидатки в члени Євросоюзу. Про це пише Bloomberg із посиланням на слова джерел після зустрічі послів країн ЄС, що відбулась учора.

За словами співрозмовників, представники жодної з країн на цій зустрічі не висловлювалися проти присвоєння Україні такого статусу.

Також блок має намір надати статус Молдові, а Грузії – якщо вона спершу виконає додаткові умови.

Лідери Європейського Союзу зустрінуться в Брюсселі 23-24 червня в межах засідання Євроради. Саме тоді й ухвалюватимуть рішення стосовно статусу.

"Я запропоную вам надати статус кандидата для України і Молдови", – зазначив в листі-запрошенні європейських лідерів президент Євроради Шарль Мішель.

Під час вчорашньої зустрічі низка держав-членів ЄС наголосила на необхідності виконання Україною умов, встановлених Комісією, перш ніж почнуться перемовини щодо повноцінного членства України. Інші зацікавлені в тому, щоб нові потенційні кандидати не користувались преференційним режимом відносно країн Західних Балкан, чиє просування до членства вповільнилось.

Комісія дала зрозуміти, що процес вступу однаковий для всіх, і немає пришвидшених шляхів. Набуття відповідності до критеріїв членства зазвичай триває близько 10 років.

Нагадаємо, що вимогами приєднання України до Євросоюзу є: