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Росія активно шукатиме, як обійти санкції заради західних військових технологій, – Канадська служба розвідки

Військово-промисловий комплекс РФ далі значно залежить від іноземних компонентів.

Росія активно шукатиме, як обійти санкції заради західних військових технологій, – Канадська служба розвідки
Фото: cbc.ca

Канадська служба безпеки й розвідки (CSIS) попередила підприємців, що Росія буде активно шукати шляхи обходу нових санкцій заради отримання західних військових технологій.

Про це йдеться у Твіттері служби.

Російський військово-промисловий комплекс далі значно залежить від іноземних компонентів і технологій через необхідність модернізації війська, повідомили у CSIS.

“Спроби російських зацікавлених сторін ухилитися від цих санкцій і незаконно придбати західні технології подвійного чи обмеженого призначення триватимуть і потенційно загострюватимуться, зокрема у Канаді”, – зазначено у повідомленні.

Канадська служба безпеки й розвідки – головна спецслужба країни, яка займається збором та аналізом інформації стосовно національної безпеки країни, бере участь у контррозвідувальних заходах, розвідувальних операціях в Канаді і за кордоном. 

Нагадаємо, у травні уряд Канади ввів заборону на експорт товарів, які можуть бути використані РФ у для виробництва зброї.

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