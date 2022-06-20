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​Польща розслідує блокування потяга, в якому до Києва їхали Шольц, Макрон і Драгі, - ЗМІ

Наразі немає ознак саботажу.

​Польща розслідує блокування потяга, в якому до Києва їхали Шольц, Макрон і Драгі, - ЗМІ
Драгі, Макрон, Шольц
Фото: залізні зміни

Спецслужби Польщі розслідують блокування потяга, у якому до Києва їхали лідери Італії, Німеччини і Франції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на радіо RMF.

За інформацією журналістів, на польській ділянці залізниці орієнтовно о 18.00 сталися проблеми зі струмоприймачем. Унаслідок цього було заблоковано рух поїзда Перемишль-Одеса. 

На місце події виїхала ремонтна бригада з поліцією. Щоправда, полагодити несправності вдалося лише до 22.00.

Через блокування руху потяга лідери Італії, Німеччини і Франції не могли вчасно прибути в Україну на зустріч із Володимиром Зеленським. Тому їх пересадили на автомобілі, якими глави держав прибули до Львова. Звідти потягом вони вирушили до Києва.

Нині триває розслідування інциденту з блокуванням потяга. Наразі ознак саботажу не виявили.

Нагадаємо, лідери Італії, Німеччини і Франції прибули до Києва 16 червня. Згодом до них приєднався і президент Румунії Клаус Йоганніс.

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