Китай різко збільшив імпорт нафти з Росії

Імпорт нафти з Росії в Китай у травні зріс більше ніж удвічі порівняно з минулим роком на тлі західних санкцій проти російського палива.

Про це пише "Радіо Свобода".

За даними Митної адміністрації Китаю, країна, яка має другу за розмірами економіку світу, закупила понад 8,4 мільярда тонн російської нафти. Це – на 55% більше, ніж у травні 2021 року.

Так Росія стала головним джерелом палива для Китаю, обійшовши Саудівську Аравію.

Як повідомляє агентство Bloomberg News, китайські закупівлі встановили новий рекорд.

Напередодні стало відомо, що Індія також різко збільшила закупівлі в Росії вугілля та нафти.

Нагадаємо, 3 червня Рада ЄС офіційно затвердила шостий пакет санкцій у зв’язку з російським вторгненням в Україну. Було ухвалене рішення відмовитися від імпорту російської нафти протягом шести місяців і від імпорту нафтопродуктів протягом восьми місяців. Виняток передбачено для імпорту сирої нафти трубопроводом до країн ЄС, які в силу свого географічного положення перебувають в особливій залежності від поставок з Росії – йдеться про Угорщину, Словаччину, Чехію.

Ембарго на російську нафту раніше запровадили США і Велика Британія.