Треба готуватися воювати разом із союзниками і перемогти Росію в битві, - керівник Генштабу Британії

Глава Генштабу Британії Патрік Сандерс сказав, що військові повинні "підготуватися воювати в Європі ще раз", щоб перемогти росіян.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Генерал Патрік Сандерс, який у понеділок замінив на посаді глави Генштабу Марка Карлетона Сміта, попередив солдатів про виклики, з якими вони стикаються на тлі війни в Україні.

"Тепер існує гострий імператив створити армію, здатну воювати разом із нашими союзниками і перемогти Росію в битві. Ми - покоління, яке має підготувати армію до того, щоб знову битися в Європі", — сказав генерал.

Глава армії сказав, що він є "першим начальником генерального штабу з 1941 року, який взяв на себе командування армією в тіні сухопутної війни в Європі за участю континентальної держави".

"Вторгнення Росії в Україну підкреслює нашу основну мету – захистити Сполучене Королівство, будучи готовими воювати та вигравати війни на суші" - сказав генерал.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив про те, що його країна готова й надалі надавати озброєння Україні та готувати військових для використання цих озброєнь.

Також Великобританія закупила та відремонтувала понад 20 далекобійних самохідних гаубиць M109 у бельгійської збройової компанії, які вона спрямує в Україну.