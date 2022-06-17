Словенія передала Україні БМП та зброю, - ЗМІ

Постачання зброї в цей час все ще триває.

Словенія поставила в Україну амуніцію, автомати Калашникова та 35 БМП.

Про це повідомляє “Мілітарний” із посиланням на видання Rtvslo.

Міністр оборони Словенії Мар’ян Шарець під час зустрічі в Брюселі зазначив, що країна вичерпала свій арсенал, який може передати Україні.

Водночас Словенія продовжить допомагати Україні у розмінуваннях. Також українські військові можуть проти в Словенії навчання.

Раніше повідомлялось, що Словенія надасть Україні велику кількість танків, натомість від Німеччини країна отримає бойову машину піхоти Marder та колісну бронемашину Fuchs.