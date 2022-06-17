Франція припинила отримувати російський газ з Німеччини

Франція більше не отримує російський газ трубопроводами з Німеччини. Про це повідомив оператор газотранспортної системи Франції GRTgaz.

За даними компанії, зупинка відбувалася 15 червня - тоді оператор зафіксував припинення фізичного потоку газу між Францією та Німеччиною.

Водночас зазначається, що на початку 2022 року цей потік становив близько 60 ГВт-год/день, тобто лише 10% потужності точки з’єднання. Разом з тим збільшився потік газу з Іспанії: у середньому з 1 березня він становить понад 100 ГВт-год/день, при цьому спостерігаються піки 220 ГВт-год/день протягом певних днів у травні.

“Протягом літа не очікується труднощів із задоволенням потреб французьких споживачів, а наповнення сховищ в очікуванні зими триває”, - йдеться у повідомленні компанії. При цьому зазначається, що наповнення газосховищ розпочалося раніше, ніж у попередні роки.

Залежність Франції від російського газу була меншою, ніж у Німеччини та Італії, країна покладається більше на атомну енергію.

Нагадаємо, Газпром з 1 червня припинив постачання газу до трейдерів Shell у Німеччині та Orsted у Данії. Рішення ухвалено після відмови цих компаній сплачувати за газ рублями.

З 31 травня Росія припинила постачання газу до Нідерландів. Рішення ухвалено після того, як трейдер GasTerra відмовився платити Газпрому рублями.