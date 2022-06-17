Макрон у Твіттері: “Ще не вмерла України. Ви можете розрахувати на братство Європи”

Українці можуть розрахувати на братство Європи, аби Україна залишалася вільною.

Про це у Твіттері написав президент Франції Еммануель Макрон, зазначивши: “Ще не вмерла Україна”.

“Увесь світ був свідком військових злочинів, скоєних на території України. Ми продовжуємо мобілізувати зусилля, щоб винні в цих злочинах були притягнуті до відповідальності та покарані відповідно до міжнародного права. Наші експерти знаходяться на передовій, щоб зібрати докази”, – зазначив Макрон.

Ще не вмерла України. Ви можете розрахувати на братство Європи, аби Україна залишалася вільною. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 16, 2022

Увесь світ був свідком військових злочинів, скоєних на території України. Ми продовжуємо мобілізувати зусилля, щоб винні в цих злочинах були притягнуті до відповідальності та покарані відповідно до міжнародного права. Наші експерти знаходяться на передовій, щоб зібрати докази. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 16, 2022

Нагадаємо, нині Президент України Володимир Зеленський провів у Маріїнському палаці офіційну зустріч із президентом Румунії Клаусом Йоганнісом, президентом Франції Емманюелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом і головою уряду Італії Маріо Драгі.

До цього іноземні гості побували в Ірпені, де побачили місця руйнувань, які залишили в місті російські окупанти.

Лідери Німеччини, Італії, Румунії та Франції виступили за "негайний" статус кандидата в ЄС для України.

Детальніше про візит читайте у статті Lb.ua «Україна може на нас розраховувати». Чим завершилися перемовини Зеленського з лідерами ЄС.