​"Втекли трохи не до того лісу": окупанти гублять своїх людей, а поранені не отримують належного лікування, - розвідка
​"Втекли трохи не до того лісу": окупанти гублять своїх людей, а поранені не отримують належного лікування, - розвідка
​На Заході допускають три сценарії розвитку війни РФ проти України, – CNN
​На Заході допускають три сценарії розвитку війни РФ проти України, – CNN
Бастіон НАТО. Як Польща готується до можливої російської агресії
Бастіон НАТО. Як Польща готується до можливої російської агресії
Українська авіація завдала трьох ударів по окупантах на Херсонщині
Українська авіація завдала трьох ударів по окупантах на Херсонщині
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Киянин з Протасового Яру. Памʼяті Романа Ратушного
Киянин з Протасового Яру. Памʼяті Романа Ратушного
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Бійці ТРО Полтави посадили ворожий дрон
Бійці ТРО Полтави посадили ворожий дрон
ГоловнаПолітика

У Раді зареєстрували законопроєкт про відновлення мовлення "5 каналу, "Прямого" та "Еспресо"

Сьогодні документ розглядатиме профільний Комітет.

У Раді зареєстрували законопроєкт про відновлення мовлення "5 каналу, "Прямого" та "Еспресо"
Фото: facebook/Дмитро Разумков

У парламенті зареєстрували проєкт постанови № 7470 про Заяву Верховної Ради України про забезпечення гарантій свободи слова і верховенства права щодо журналістів і ЗМІ як ключових критеріїв для вступу України до Європейського Союзу.

Проєкт опублікувано на сайті парламенту.

Зазначається, що 15 червня документ було одержано Радою і передано на розгляд керівництву. Сьогодні його розглядатиме профільний Комітет.

Ініціатори проєкту постанови пропонують, щоб депутати закликали органи держвлади вжити всі залежні від них заходи для забезпечення гарантій свободи слова і негайного відновлення мовлення телевізійних каналів "Еспресо", "Прямий" і "5 канал" в цифровому телевізійному ефірі згідно з чинними ліцензіями на мовлення.

Автори також закликають до недопущення вчинення будь-яких порушень прав ЗМІ, які можуть дискредитувати Україну та поставити під ризик реалізацію європейського курсу нашої держави. 

"Верховна Рада України звертає увагу, що випадки технічного вимкнення проукраїнських телевізійних каналів «Еспресо», Прямий і 5 канал з цифрового телевізійного ефіру повинні бути негайно припинені. Європейський курс України та дотримання Копенгагенських критеріїв для вступу України до Європейського Союзу прямо вимагають від державної влади забезпечити верховенство права та свободу слова, в тому числі шляхом захисту від незаконного втручання державних органів, підприємств, установ і організацій в діяльність засобів масової інформації", – йдеться у проєкті заяви.

Нагадаємо, 20 березня президент України Володимир Зеленський підписав указ, який зобов'язує українські телеканали показувати спільний інформаційний марафон. Його ведуть медіагрупи «1+1», «Інтер», StarLightMedia, «Україна», парламентський телеканал «Рада» та Суспільне.

Водночас низка телеканалів із загальнонаціональним покриттям, зокрема "5 канал" та "Прямий", транслювали власний марафон. 4 квітня представники Концерну радіомовлення, радіозв’язку і телебачення вимкнули мовлення телеканалу "Еспресо" в цифровій мережі Т2.

Українські правозахисники просять повернути до ефіру телеканали та загалом утриматися від суттєвих обмежень свободи слова.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також