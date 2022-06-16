У Раді зареєстрували законопроєкт про відновлення мовлення "5 каналу, "Прямого" та "Еспресо"

У парламенті зареєстрували проєкт постанови № 7470 про Заяву Верховної Ради України про забезпечення гарантій свободи слова і верховенства права щодо журналістів і ЗМІ як ключових критеріїв для вступу України до Європейського Союзу.

Проєкт опублікувано на сайті парламенту.

Зазначається, що 15 червня документ було одержано Радою і передано на розгляд керівництву. Сьогодні його розглядатиме профільний Комітет.

Ініціатори проєкту постанови пропонують, щоб депутати закликали органи держвлади вжити всі залежні від них заходи для забезпечення гарантій свободи слова і негайного відновлення мовлення телевізійних каналів "Еспресо", "Прямий" і "5 канал" в цифровому телевізійному ефірі згідно з чинними ліцензіями на мовлення.

Автори також закликають до недопущення вчинення будь-яких порушень прав ЗМІ, які можуть дискредитувати Україну та поставити під ризик реалізацію європейського курсу нашої держави.

"Верховна Рада України звертає увагу, що випадки технічного вимкнення проукраїнських телевізійних каналів «Еспресо», Прямий і 5 канал з цифрового телевізійного ефіру повинні бути негайно припинені. Європейський курс України та дотримання Копенгагенських критеріїв для вступу України до Європейського Союзу прямо вимагають від державної влади забезпечити верховенство права та свободу слова, в тому числі шляхом захисту від незаконного втручання державних органів, підприємств, установ і організацій в діяльність засобів масової інформації", – йдеться у проєкті заяви.

Нагадаємо, 20 березня президент України Володимир Зеленський підписав указ, який зобов'язує українські телеканали показувати спільний інформаційний марафон. Його ведуть медіагрупи «1+1», «Інтер», StarLightMedia, «Україна», парламентський телеканал «Рада» та Суспільне.

Водночас низка телеканалів із загальнонаціональним покриттям, зокрема "5 канал" та "Прямий", транслювали власний марафон. 4 квітня представники Концерну радіомовлення, радіозв’язку і телебачення вимкнули мовлення телеканалу "Еспресо" в цифровій мережі Т2.

Українські правозахисники просять повернути до ефіру телеканали та загалом утриматися від суттєвих обмежень свободи слова.