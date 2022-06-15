Суд звільнив з-під варти Олександра Мазурчака

Одного з керівників партії “Наш край” Олександра Мазурчака звільнив з-під варти Печерський суд Києва.

Про це пише сайт партії.

Зазначається, що Мазурчака відпустили під особисте зобов'язання. Прокуратура просила обрати запобіжний захід у вигляді взяття під варту з альтернативою застави в 36 млн гривень.

За словами адвоката Ірини Бовнегри, дане рішення суду свідчить про те, що судді уже на даному етапі із сумнівом поставилися до дій правоохоронців.

“Дане рішення слідчого судді свідчить, що останній із сумнівом поставився до доводів сторони обвинувачення, щодо обґрунтованості підозри у вчиненні особливо тяжкого злочину, тому і було прийнято рішення про застосування найлегшого запобіжного заходу. Вигадана правова кваліфікація дій, позапроцесуальне оформлення протоколів проведених слідчих дій, театральне затримання, безпідставне порушення строків повідомлення про підозру, непомірна застава більш ніж 36 млн гривень – все це свідчить більше про політичний контекст цієї справи”, – заявила вона.

В партії “Наш Край” називають справу сфабрикованою і наполягають на негайному її закритті та офіційному публічному вибаченні з боку правоохоронних органів.

В свою чергу речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі Українській правді стверджує, що суд визнав їхню підозру обґрунтованою. Прокурори мають намір оскаржувати вищевказане рішення.

Нагадаємо, 9 червня сайт Київської міської прокуратури повідомив про затримання голови однієї з політичних партій та керівника територіального осередку цієї самої політсили.

За версією слідства, зловмисники вимагали у підприємця передати їм 2,5 млн доларів за внесення його до прохідної частини списку політичної партії на виборах до Верховної Ради для отримання у такий спосіб мандату народного депутата.