Суд заборонив діяльність партій "Блок Володимира Сальдо" і "Держава", - "Чесно"

Крім Сальдо, в його однойменному блоці є ще троє підозрюваних у держзраді, які входять у так званий "Комітет спасіння Херсонщини "За мир і порядок".

Сьогодні Восьмий апеляційний суд Львова заборонив діяльність партій "Блок Володимира Сальдо" і "Держава", повідомляє рух "Чесно".

Володимир Сальдо - підозрюваний у державній зраді голова окупаційної адміністрації Херсонщини. У партії "Держава" членом ради розвитку був херсонський колаборант Кирило Стремоусов.

Крім Сальдо, в його однойменному блоці є ще троє підозрюваних у держзраді, які входять у так званий "Комітет спасіння Херсонщини "За мир і порядок". Це чинний депутат міськради Ігор Семенчев, депутат райради Сергій Черевко та кандидат у депутати райради від "Блоку Володимира Сальдо" Дмитро Савлученко.

Відповідно до рішення суду, майно партій передадуть у власність державі. Щоправда, політсили можуть звернутися у Верховний Суд і оскаржити це рішення.

"Сьогодні відбулося три судові засідання, і на жодне засідання нас не допустили. Відповідно, аргументи Мін’юсту, який є позивачем у цих справах, ми оцінити не можемо. Заборону відвідувати засідання нам мотивували тим, що наразі діє воєнний стан, та посилалися на коронавірус. Дуже важливо, щоб суд дотримувався процедури і належним чином вивчав докази у справі. До прикладу засідання по блоку Сальдо тривало 35 хв. Треба розуміти, що партії можуть оскаржити рішення. Ми вже стали свідками того, як сьогодні перенесли судове засідання через зустрічний позов від партії Вітренко", — сказав провідний аналітик з партійних фінансів Ігор Фещенко.

Крім "Блоку Володимира Сальдо" та "Держави" суд уже заборонив діяльність партій "Опозиційний блок", НАШІ, "Соціалісти", "Справедливість та розвиток".

У "Чесно" повідомили, що наразі єдина партія, яка подала зустрічний позов, - "Прогресивна соціалістична партія України" Наталії Вітренко.

Нагадаємо, нині у львівському суді було анонсовано 5 засідань щодо заборони проросійських партій.