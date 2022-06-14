Боррель: "Росія використовує "хлібну" блокаду як зброю. Про це мають знати всі"

Голова європейської дипломатії наголосив, що агроекспорту з України перешкоджають не санкції, а не морська блокада Росії.

Верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель наголосив, що Росія використовує "хлібну" блокаду як зброю війни, і про її методи зовнішньої політики мають знати в інших країнах.

Про це він розповів в інтерв'ю газеті Le Journal du Dimanche, передає "Інтерфакс-Україна".

Боррель прокоментував запитання, чому багато африканських та близькосхідних країн вважають, що агроекспорту з України перешкоджають європейські санкції, а не морська блокада Росії.

"Євросоюз не забороняє експорт українського або російського зерна чи добрив. Але хто бомбить зерносховища, хто знищує врожай чи краде його? Це ЄС чи Росія? Хто блокує українські порти своїми військовими кораблями, ЄС чи Росія?.. Але я повторюю, Росія використовує хлібну блокаду як зброю війни, про це мають знати всі. І якщо великі запаси зернових та олійних не зможуть залишити українські порти, так, у світі буде голод", - сказав він.

Боррель зазначив, що агенції ООН, зокрема Всесвітня продовольча програма (ФАО), мають вести переговори з Росією, щоб полегшити розблокування агроекспорту з України.

"Резолюція Ради Безпеки ООН могла б допомогти, але оскільки росіяни є її постійним членом, немає впевненості, що рішення прийде звідти. Я згоден із президентом Сенегалу, коли він каже, що досі чує, особливо від Путіна в Сочі, хороші слова, але нічого не відбувається", - сказав він.

Глава дипломатії ЄС нагадав, що Україна перед збиранням урожаю цього сезону має розпродати 20 мільйонів тонн торішніх сільгоспкультур, для чого "цілих залізничних ешелонів і тисяч річкових барж буде недостатньо".

Нагадаємо, 12 червня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган анонсував нові переговори з Володимиром Зеленським та очільником Кремля Володимиром Путіним щодо розблокування українських портів.