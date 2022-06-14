ЗСУ вже знищили 500 повітряних цілей ворога, - Гнат

Вже близько двох місяців росіяни не залітають на контрольовану територію України.

Збройні сили України вже збили 500 повітряних цілей ворога - російські крилаті ракети, безпілотні літальні апарати та літаки противника.

Про це розповів на брифінгу речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат, передає кореспондентка LB.ua.

Вазначив, що Повітряні сили ЗСУ зірвали план росіян по захопленню усього повітряного простору України аж до західних кордонів. Вже другий місяць ворог не залітає на контрольовану територію України. Однак окупанти продовжують обстрілювати всю територію ракетами. Через економію високоточних крилатих ракет все частіше застосовуються радянські типи, які неточні та завдають руйнувань цивільній інфраструктурі.

"Зенітно-ракетні війська Повітряних сил ЗСУ вже збили 500 повітряних цілей. Включаючи крилаті ракети, безпілотні літальні апарати та літаки противника… Ми захищаємо наше небо у повітряному просторі", - наголосв Гнат.

Він також розповів, що агресор розповсюджує фейки про недієздатність наших Повітряних сил. Але насправді всі останні 8 років збройної агресії йшла активна підготовка та нарощування сил. Прораховувалися усі ризики та різні сценарії.

"Вже близько двох місяців противник не залітає на контрольовану територію України. Це великий показник. На тимчасово окупованій території противник залітає, застосовує вертольоти, ударну авіацію… Зрозуміло, що всі сподівалися, що конфлікту вдасться уникнути політико-дипломатичним шляхом. Втім, він стався. І наші повітряні сили були готові до нього", - зазначив речник.

За його словами, окупанти на початку повномасштабного вторгнення зосередили близько 700 літальних апаратів у небі, з них - 450 літаків та 250 вертольотів, які планували використати для знищення українських повітряних сил та встановлення контролю аж до західних кордонів.

"Хоча ми знищуємо противника, він має можливості поповнювати свої втрати резервами зсередини Росії. Але наші повітряні сили на сьогодні контролюють повітряний простір на контрольованій території. Сьогодні противник застосовує авіацію дистанційно: з території Білорусі та акваторії Чорного моря, з території самої Росії. З них противник випускає стратегічні бомбардувальники ТУ-160, ТУ-95, які по нашій території запускають високотехнологічні ракети. Вони дуже дорогі. Кожна ракета коштує мільйони доларів. Також є «Калібри», які також коштують чимало. Нафтодоларів вони не шкодували. Тому їх використовують. Втім, останнім часом зберігається тенденція економії цих високоточних ракет. Противник все частіше застосовує радянські типи крилатих ракет", - розповів Гнат.

Він зазначив, що такі радянські ракети несуть великі руйнування через неточність та велику масу заряду.

"На жаль, дуже часто через це об'єктами руйнувань стає цивільна інфраструктура. Відповідно, з людськими жертвами", - сказав речник.

Нагадаємо, станом на сьогодні Росія втратила в Україні вже близько 32 500 військових.