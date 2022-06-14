На Тернопільщині сили ППО збили кілька ракет (уточнено)

В Тернопільській області сили ППО збили ворожі ракети.

Спершу мер Тернополя Сергій Надал повідомив про вибухи в області. За його словами, працювала протиповітряна оборона. Про отриману щодо вибухів інформацію він написав у телеграм-каналі.

"Працює українське ППО. Дякуємо нашим захисникам!" – написав він.

Голова Тернопільської ОВА Володимир Труш закликав мешканців область лишатись в укриттях.

"Не панікуємо, не коментуємо. Офіційна інформація лише на моїх каналах та військової адміністрації. Про все повідомимо згодом, будьте в укриттях", – написав він.

Оновлено. Роботу ППО підтвердив голова ОВА. Труш закликав не фотографувати і не коментувати, щоб не бути корегувальниками ворожого вогню.

Оновлено 14:03. Володимир Труш уточнив, що, за попередньою інформацією, сили протиповітряної оборони спрацювали по кількох ворожих ракетах над Тернопільщиною.

"Спеціалісти виїхали на місця падіння збитих ракет", – написав він.

Попередньо – жертв та руйнувань немає. Інформація уточнюється.

Труш закликав негайно йти в укриттях під час повітряних тривог.

Про спрацювання ППО під час цієї повітряної тривоги, що охопила всю країну, повідомив і голова Львівської ОВА Михайло Козицький. Крім того, ракету збили над Хмельницькою областю.

Попередня ракетна атака на Тернопільщину відбулася 11 червня. Було зафіксовано чотири влучання ракет, випущених з акваторії Чорного моря.

Удар був по обʼєктах військової та цивільної інфраструктури в Чорткові, де не було жодної зброї. Постраждали 22 людини – переважно мешканці прилеглих до місць удару будинків.

Різних ушкоджень також зазнали загальноосвітня і спортивна школи та дитячий дошкільний заклад.

Станом на ранок 14 червня в лікарні залишались вісім постраждалих.