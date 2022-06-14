В бою під Ізюмом загинув київський активіст Роман Ратушний, – ГО "Захистимо Протасів Яр"

ГО "Захистимо Протасів Яр" повідомила про загибель свого лідера Романа Ратушного. Він воював у складі 93 омбр "Холодний Яр" як розвідник.

Роман загинув у бою під Ізюмом Харківської області, йдеться у повідомленні ГО.

"Ромчик був кращим з нас, відчайдухом, який завжди був першим в будь-якому бою і ніколи не проявляв страху. Так сталося, що в його останньому бою, він був в розвіддозорі в складі бойової групи і загинув під час виконання бойового завдання", – зазначили в повідомленні.

Ратушному було 24 роки. В 16 років брав участь у Революції Гідності, був громадським активістом.

"З першого дня повномасштабного російського вторгнення Роман брав участь в боях під Києвов, а потім вже в складі 93 омбр «Холодний яр» звільняв Тростянець, воював на Сумщині та під Ізюмом. Ми становились, як організація, завдяки йому. Попри цю важку втрату ми продовжимо справу Романа, ми продовжемо змінювати і розбудовувати наше суспільство, нашу країну, ми продовжимо боротися за Велику Соборну Україну", – додали в ГО.

Про дату похорон буде повідомлено пізніше.

Карта для допомоги (мати): 5168 7554 4793 7745 (Поваляєва Світлана Вадимівна).

Про те, як активісти начолі з Ратушним боролись за збереження Протасового Яру, дивіться в інтервʼю LB із ним: "Гарантувати безпеку в цій країні не може ніхто".