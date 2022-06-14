На Запоріжжі окупанти викрали майже 2 тис. тонн зернових, – Офіс генпрокурора

Майже 2 тис. тонн зернових культур викрали російські окупанти з підприємств Запорізької області, що розташовані на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомив у Telegram Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, упродовж травня-червня 2022 року військовослужбовці збройних сил РФ, погрожуючи зброєю та застосуванням фізичного насильства, примушували працівників філії одного з товариств, розташованого на території окупованого Василівського району, вантажити пшеницю на транспортні засоби без номерних знаків з позначками “Z”.

“Викрадені у підприємства понад 1,2 тис. тонн зерна окупанти вивезли у невідомому напрямку", – йдеться в повідомленні.

Також відомо, що 8-9 червня 2022 року озброєні російські військові викрали зі складських приміщень сільгосппідприємства, розташованого у селі Нестерянці Пологівського району, майже 500 тонн насіння соняшника.

Запорізька обласна прокуратура розпочала розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, США намагається не допустити продажу вкраденого в Україні зерна. Які саме заходи приймають у Вашингтоні для запобігання такої торгівлі, наразі невідомо.