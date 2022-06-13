Через окупантів зупинився Запорізький залізорудний комбінат, працівники намагаються не допустити екологічну катастрофу, - Старух

Через російських загарбників довелося заморозити роботу Запорізького залізорудного комбінату.

Про це розповів керівник Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Комбінат був один із трьох найбільших платників податків у минулому році... Зараз комбінат стоїть. Десятки тисяч людей не мають роботи", - сказав Старух.

Він повідомив, що на об'єкті продовжують залишатися працівники. Вони намагаються не допустити екологічну катастрофу.

"Якщо працівники покинуть завод і зупинять роботу з відкачування води, то майже через 26 днів з відмітки мінус 1020 вода підніметься до відмітки мінус 30 метрів. Шахта буде затоплена. Відповідно, всі водоносні горизонти в нашому регіоні, в Херсонській області, всі, які на кілометровій глибині, в них потрапить залізо. Вони перестануть бути такими, що можна з них використовуватися воду для пиття і для технічних цілей", - наголосив очільник Запорізької області.

Старух підтвердив, що окупанти викрали із заводу 54 вагони залізної руди

"Це в Україні унікальне підприємство. Вони добувають залізну руду з глибини 1 кілометр. Руда ця найкраща, одна з найкращих у світі. Вона майже не потребує збагачення. В ній склад заліза понад 60%", - додав керівник ОВА.

Він також зазначив, що росіяни майже розікрали минулорічний врожай області. А квартири жителів, які виїхали з тимчасово окупованих територій, грабують.

Нагадаємо, російські загарбники викрадають працівників Запорізької АЕС в тимчасово окупованому Енергодарі.