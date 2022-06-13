В окупованій громаді Харківщини росіяни влаштували "чистки" серед місцевих зрадників

Ті колаборанти, які залишилися при посадах, вербують нових людей.

У громаді Харківщини, яка тимчасово перебуває під російською окупацією, загарбники почали "чистки".

Про це повідомили на офіційному Telegram-каналі Борівської ОТГ.

"Стало відомо, що російські ставленики "звільнили" місцевих поліціянтів, які зрадили присязі, перейшли на бік ворога і від початку окупації почали працювати у так званій "народній міліції", - йдеться в дописі.

Тим часом колаборанти, які все ще продовжують працювати в окупаційній адміністрації, вербують до співпраці інших жителів громади.

До прикладу, в Борівській ОТГ утворили "відділ освіти", який запланував з вересня відкрити 4 школи і почав збирати інформацію про вчителів, які могли би в них працювати, та учнів, які залишилися на території громади.

"Навчання планують проводити за російськими підручниками і російськими програмами...Випускникам 2022 року обіцяють видати російські атестати", - розповіли в Борівській ОТГ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Борівською громадою призначили керувати білоруса за походженням Андрія Семашка та військового коменданта з Новосибірська Сергія Роздорожного.