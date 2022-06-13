​Майже 1,5 млрд гривень перерахували на пенсії жителям Луганщини

Пенсії будуть виплачені у повному обсязі.

Мешканцям Луганської області перераховано майже 1,5 млрд гривень на пенсії у червні.

Про це написав у Telegram очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Згідно з повідомленням, сьогодні Пенсійним фондом України за затвердженим графіком продовжено фінансування пенсій у червні.

“Жителям Луганської області на пенсійні виплати вже спрямовано 1 млрд 407,65 млн гривень, що складає 100 % до поточної потреби”, – написав Гайдай.

Виплату буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату у встановленому порядку.

Нагадаємо, у Кабміні внормували питання видачі пенсії та соціальних виплат жителям територій, які знаходяться під окупацією, в оточенні, й тих, де тривають бойові дії.

Оскільки на вказаних територіях не працюють відділення "Ощадбанку" та інших банківських установ, то виплати буде здійснювати Укрпошта.