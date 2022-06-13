ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Окупанти зруйнували другий міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом
Окупанти зруйнували другий міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Серед постраждалих від ракетного удару по Тернопільщині є діти, – голова ОВА
Серед постраждалих від ракетного удару по Тернопільщині є діти, – голова ОВА
Лист 36-ти та інші кроки назустріч Україні
Лист 36-ти та інші кроки назустріч Україні
Флот ворога в Чорному морі збільшився на два великі десантні кораблі
Флот ворога в Чорному морі збільшився на два великі десантні кораблі
Голова Тернопільської ОВА підтвердив вибухи в Чорткові, у місті відключили газ (оновлено)
Голова Тернопільської ОВА підтвердив вибухи в Чорткові, у місті відключили газ (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

​Майже 1,5 млрд гривень перерахували на пенсії жителям Луганщини

Пенсії будуть виплачені у повному обсязі.

​Майже 1,5 млрд гривень перерахували на пенсії жителям Луганщини

Мешканцям Луганської області перераховано майже 1,5 млрд гривень на пенсії у червні.

Про це написав у Telegram очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Згідно з повідомленням, сьогодні Пенсійним фондом України за затвердженим графіком продовжено фінансування пенсій у червні.

“Жителям Луганської області на пенсійні виплати вже спрямовано 1 млрд 407,65 млн гривень, що складає 100 % до поточної потреби”, – написав Гайдай.

Виплату буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату у встановленому порядку.

Нагадаємо, у Кабміні внормували питання видачі пенсії та соціальних виплат жителям територій, які знаходяться під окупацією, в оточенні, й тих, де тривають бойові дії.

Оскільки на вказаних територіях не працюють відділення "Ощадбанку" та інших банківських установ, то виплати буде здійснювати Укрпошта.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також