ЗСУ взяли в полон окупанта, який розстрілював будинки мирних жителів у Сєвєродонецьку. І це при тім, що в той же час його син воює за Україну проти російських загарбників.

Відео з розповіддю полоненого оприлюднила Служба безпеки України.

Окупант від 2015 року воює в складі танкового підрозділу так званої "народної міліції" ОРДО.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну разом з окупаційними підрозділами прибув на Луганщину.

"У меня семья: жена и сын с 2014 года проживают в городе Днепре. Я сам с 2015 года военнослужащий "днр". 25 марта 2022 года мы выдвинулись, чтобы начать активные боевые действия с ВСУ", – розповів бойовик.

Він зізнався, що розстрілював з танка хімзавод "Зоря", який розташований у Рубіжному, а також драматичний театр і житлові будинки в старій частині Сєвєродонецька. Тут ховалися від обстрілів мирні жителі.

Полонений каже - за наказом росіян він рівняв Сєвєродонецьк із землею, "прокладаючи проходи" для ворожої піхоти. Під час боїв на Луганщині ЗСУ взяли в полон його та ще декількох піхотинців.

"Надані ними свідчення будуть долучені до кримінального провадження за фактом російської агресії проти України та використані в міжнародних судових інстанціях", - зазначили в українській спецслужбі.