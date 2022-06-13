Лист 36-ти та інші кроки назустріч Україні
Лист 36-ти та інші кроки назустріч Україні
Флот ворога в Чорному морі збільшився на два великі десантні кораблі
Флот ворога в Чорному морі збільшився на два великі десантні кораблі
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Голова Тернопільської ОВА підтвердив вибухи в Чорткові, у місті відключили газ (оновлено)
Голова Тернопільської ОВА підтвердив вибухи в Чорткові, у місті відключили газ (оновлено)
Серед постраждалих від ракетного удару по Тернопільщині є діти, – голова ОВА
Серед постраждалих від ракетного удару по Тернопільщині є діти, – голова ОВА
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Окупанти зруйнували другий міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом
Окупанти зруйнували другий міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
ГоловнаСуспільствоВійна

Поки син воює за Україну, батько-окупант розстрілював мирних жителів Сєвєродонецька, - СБУ

Загарбник вступив до складу так званої "міліції" окупованої росіянами Донеччини.

Поки син воює за Україну, батько-окупант розстрілював мирних жителів Сєвєродонецька, - СБУ
Фото: скріншот відео

ЗСУ взяли в полон окупанта, який розстрілював будинки мирних жителів у Сєвєродонецьку. І це при тім, що в той же час його син воює за Україну проти російських загарбників.

Відео з розповіддю полоненого оприлюднила Служба безпеки України.

Окупант від 2015 року воює в складі танкового підрозділу так званої "народної міліції" ОРДО.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну разом з окупаційними підрозділами прибув на Луганщину

"У меня семья: жена и сын с 2014 года проживают в городе Днепре. Я сам с 2015 года военнослужащий "днр". 25 марта 2022 года мы выдвинулись, чтобы начать активные боевые действия с ВСУ", – розповів бойовик. 

Він зізнався, що розстрілював з танка хімзавод "Зоря", який розташований у Рубіжному, а також драматичний театр і житлові будинки в старій частині Сєвєродонецька. Тут ховалися від обстрілів мирні жителі. 

Полонений каже - за наказом росіян він рівняв Сєвєродонецьк із землею, "прокладаючи проходи" для ворожої піхоти. Під час боїв на Луганщині ЗСУ взяли в полон його та ще декількох піхотинців.

"Надані ними свідчення будуть долучені до кримінального провадження за фактом російської агресії проти України та використані в міжнародних судових інстанціях", - зазначили в українській спецслужбі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також