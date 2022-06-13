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У Києві підприємцю оголосили підозру за продаж гуманітарки

Допомогу надсилали з ЄС і США. 

У Києві підприємцю оголосили підозру за продаж гуманітарки
Фото: Офіс генпрокурора

У Києві оголосили бізнесмену підозру за налагодження механізму продажу гуманітарної допомоги, отриманої від країн Євросоюзу та США.

Чоловік систематично наживався на продажах військової амуніції, продуктах харчування та товарах особистої гігієни, що призначалися постраждалим від війни регіонам. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Офісі генерального прокурора.

"Для зберігання гуманітарної допомоги підприємець орендував у м. Києві складські приміщення, а в подальшому продавав її", – зазначили в прокуратурі.

Під час розслідування злочину правоохоронцями задокументовано продаж гуманітарної допомоги – продуктів харчування на суму понад 500 тис грн.

Підозра оголошена за ч. 3 ст. 201-2 КК України – незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги. 

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили схему, за якою зловмисники змогли ухилитися від сплати податків на 20 мільйонів гривень, продаючи товари під виглядом гуманітарної допомоги.

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