Військову амуніцію реалізували волонтерам на більш ніж 60 млн грн.

Вдалося викрити схему, за якою зловмисники змогли ухилитися від сплати податків на 20 мільйонів гривень, продаючи товари під виглядом гуманітарної допомоги.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу генпрокурора.

Організатор схеми зі спільником 28 лютого виїхав в Угорщину, попри те, що обоє були військовозобов'язаними. Тоді в Telegram створили групу, де публікували оголошення про асортимент товарів військового призначення.

Фото: Пресслужба ОГПУ

Фото: Пресслужба ОГПУ

"Основними замовниками цих товарів були представники благодійних і волонтерських організацій, підприємства та фізичні особи. Вони перераховували гроші на особисті рахунки підозрюваного з метою забезпечення спеціалізованим обладнанням і військовою амуніцією підрозділів Збройних Сил України, правоохоронних органів та територіальної оборони в районах ведення активних бойових дій. Підозрюваний здійснював закупівлю товарів військового призначення в країнах Європейського Союзу за перераховані йому кошти. Загалом було придбано товару на понад 60 млн грн", - розповіли в Генпрокуратурі.

Тоді зловмисники використали підроблені документи, відповідно до яких постачальниками товарів нібито були благодійні організації, у тому числі іноземні. І під виглядом відправлення від них гуманітарної допомоги ділки ввозили в Україну товари військового призначення.

Фото: Пресслужба ОГПУ

Надалі їх продавали на території нашої держави за завищеними цінами. В Офісі генпрокурора кажуть - таким чином організатор схеми ухилився від сплати до бюджету митних платежів на загальну суму 20,7 млн грн.

В СБУ розповіли, що в результаті слідчих дій, які провели співробітники СБУ та БЕБ, було виявлено значну кількість бронежилетів, касок, наколінників, підсумків, тепловізорів, біноклів, оптичних прицілів, безпілотних літальних апаратів і супровідну документацію, яка підтверджує протиправну діяльність.

Наразі триває досудове розслідування, яке здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводу співробітників Головного управління контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму ДЗНД СБУ. Вирішується питання про передачу арештованого майна на потреби ЗСУ.

Організатору повідомили про підозру за фактом ухилення від сплати податків.

Нагадаємо, днями керівниці громадської організації на Закарпатті повідомили про підозру в продажі гуманітарної допомоги та незаконному використанні благодійних пожертв.

Також поліція піймала жительку Запорізької області, яка продавала через інтернет неіснуючу військову амуніцію.