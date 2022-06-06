ЗСУ змусили відступити ДРГ за Павлівським напрямком і борються за Сєвєродонецьк, – Міноборони

На Словʼянському напрямку оборонці також відкинули ворога, який намагався наступати.

Росія не припиняє наступу у Східній операційній зоні. Метою цих дій, як і раніше, є встановлення контролю над Донецькою і Луганською областями та утримання сухопутного коридору від Ростовської області до АР Крим і блокування морських комунікацій у північно-західній частині Чорного моря.

Про це повідомив речник міністра оборони Олександр Мотузяник на брифінгу 6 червня. Дані наведеін станом на 9 ранку.

За даними нашої розвідки, оперативно-тактична авіація ЗС Росії виконала 39 літаковильотів для авіаударів по обʼєктах на території Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Одеської областей. Зокрема сім літаковильотів було здійснено з застосуванням керованих авіаракет.

Крилаті ракети ворог випускав над акваторією Чорного моря з Ту-22 М3 та з Каспійського моря - Ту-95 МС.

Ударів було завдано і з ракетних берегових комплексів "Бастіон" з району в західній частині Криму.

Ситуація за напрямками:

Донецький. Захисники стримують наступ окупантів, які прагнуть оточити наші підрозділи в районах Сєверодонецька і Лисичанська.

Лиманський. Окупанти наступають в районі Святогірська, щоб вийти на рубіж по річці Сіверський Донець. Там ворог тримає групи важких вогнеметних рот "Солнцепек" і веде інженерну розвідку місцевості, готуючись до можливого форсування.

Сєвєродонецький. ЗСУ ведуть важкі бої в східній і центральній частині міста. Ворог не шкодує людей і техніки і за підтримки артилерії веде штурм, щоб повністю взяти під контроль Сєвєродонецьк.

Бахмутський. В районах Комишувахи, Білогорівки, Миколаївки оборонці успішно відбувають наступ росіян. Противник застосовує штурмову авіацію.

Павлівський. ЗСУ завдали суттєвих втрат і змусили відступити кілька ворожих ДРГ, які рухались на напрямку Рівнополь – Новосілка.

Адвіївський, Курахівський, Запорізький. Ворог веде вогонь по передньому краю оборону та намагається дістати до тилу наших військ.

Харківський. Окупанти намагаються утримати зайняті позиції та не допустити просування захисників до державного кордону. Ведуть невпинний вогонь довкола Харкова.

Словʼянський. ЗСУ відкинули противника, який після перегруповання наступав у напрямках Великої Комишувахи, Вірнопілля, Дібрівного, Долини та Богородичного.

Південнобузький. Росіяни зосередились на поліпшенні тактичного положення, веде постійний вогонь у бік наших позицій.

"Ворог активізував повітряну розвідку, причому задіяв зразу 12 безпілотних літальних апаратів", – повідомив Мотузяник.

Криворізький. ЗСУ стримують наступ у районі Лозового та Білої Криниці.

Миколаївський. Окупанти обстріллють позиціх захисників уздовж всієї лінії зіткнення.

Волинський, Поліський, Сіверський. Загалом ситуація без змін. Білоруси посилюють кордон і продовжили терміни перевірки до 11 червня, хоч раніше планували до 4 червня. З 22 червня військкомати Гомельської області уточнюють дані резервістів. На території Білорусі уздовж нашого кордону зберігається присутність окремих підрозділів збройних сил Росії, озброєних "Іскандер-М", зенітно-гарматники комплексами "Панцир С1", системами С400 і літаками.

"Загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі по Україні зберігається", – наголосив речник міністра оборони.

В районі Тьоткіна (Курська область) перебувають повітряні десантники. Біля Нових Юрковичах (Брянська область) триває обладнання позицій.

Чорноморська і Азовська зони. Росіяни утримують 5 кораблів з можливим сумарним залпом до 34 ракет типу "Калібр". У криму нарощують систему ППО. Розгортають два дивізіони С300.

Мотузяник додав, що російстька піхота фактично не має шансів у боях проти наших захисників, тож окупанти спочатку нищать все на своєму шляху артилерію, і вже потім "героїчно" пускає піхоту.

Нагадаємо, противник почав бити по наземних об’єктах протикорабельними ракетами, основне призначення яких – ураження бойових кораблів та суден. Водночас інтенсивність застосування ракет типу "Калібр" стала меншою.