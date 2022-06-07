​У Сєвєродонецьку лишається близько 11 тис. мирних мешканців, – керівник ВЦА

Почали виходити на зв'язок люди, що виїхали з міста на окуповані території.

Ситуація у Сєвєродонецьку лишається стабільно складною. Російські війська зосередили багато артилерії, точаться вуличні бої, ЗСУ укріпилися на зайнятих позиціях.

Про це заявив керівник ВЦА Сєвєродонецька Олександр Стрюк.

“Бої не вщухають. Орки кидають все нові і нові сили. Зосередили багато артилерії, техніки, штурмують місто. Намагаються просуватися, ЗСУ їх зупиняють, роблять максимум для того, щоб відстояти Сєвєродонецьк”, – розповідає Стрюк.

За його словами, росіяни хочуть будь-якою ціною отримати хоч якусь значущу перемогу, а Сєвєродонецьк – адміністративний центр Луганщини, символ того, що Луганська область є Україною.

Керівник ВЦА додав, що мешканці міста, які опинилися на окупованих територіях, почали виходити на зв'язок. Вони зараз не можуть повернутися до міста.

“Знаю кілька випадків, люди намагаються повернутися, але просто не доїхали. Ідуть бої, працює артилерія”, – зазначив він.

За даними Олександра Стрюка, у Сєвєродонецьку лишається близько 10-11 тис. мирних мешканців. До війни їх було близько 120 000.

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни (ISW) припускають, що російські війська зберігають контроль над більшою частиною Сєвєродонецька.