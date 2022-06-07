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Родичів моряків з крейсера "Москва" примушують не розповідати про загиблих, - розвідка

У разі відмови їм погрожують невиплатами компенсацій та кримінальним переслідуванням.

Родичів моряків з крейсера "Москва" примушують не розповідати про загиблих, - розвідка
крейсер "Москва"

Родини моряків з крейсера "Москва" примушують замовчувати інформацію про своїх загиблих родичів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що соціальна напруга серед родичів загиблих продовжує зростати. Щоб покращити важкий психологічний стан членів сімей екіпажу колишнього флагмана Чорноморського флоту, який затонув 14 квітня цього року, з рідними моряків працює спеціальна група психологів, медиків та юристів.

За даними воєнної розвідки України, основна мета групи – унеможливити витік інформації про загиблих та зниклих безвісти окупантів-строковиків.

Родичів намагаються вмовити ні з ким не спілкуватися про своїх синів та чоловіків, які служили на крейсері. У разі відмови їм починають погрожувати невиплатами компенсацій та кримінальним переслідуванням.

У Севастополі, під час зустрічі командувача Чорноморського флоту з родичами загиблих моряків, будинок офіцерів флоту охороняла військова поліція, а самого командувача супроводжувала група спецпризначенців. Частина родичів, на знак протесту, на зустріч не прийшла.

Нагадаємо, 13 квітня ракетний крейсер «Москва» був ушкоджений ударами протикорабельних крилатих ракет «Нептун», випущених захисниками України. 14 квітня «Москва» затонула.

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