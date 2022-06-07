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За час окупації Херсонщини росіяни повилучали в місцевих всі авто, які знайшли, – ОК "Південь"

Частину вони забрали собі. 

За час окупації Херсонщини росіяни повилучали в місцевих всі авто, які знайшли, – ОК "Південь"
Херсонська область
Фото: ОК Південь

За час окупації населених пунктів Херсонщини російські війська повилучали в цивільного населення весь транспорт, що могли тільки знайти.

Частково вони забирали машини з собою, а частково – обстрілювали і спалювали, повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"Ці нелюди залишили після себе слід гарі, який ще досить довго буде відчутний на українській землі. Пам'ятаймо, український народ так просто не залякати, агресор не зможе вистояти проти сили та мужності наших героїв", – наголосили військові.

Фото: ОК Південь

Нагадаємо, за словами колишньої уповноваженої з прав людини, росіяни планують відправляти херсонців “працювати на відновлення об'єктів інфраструктури Маріуполя”. 

В області вже відкрили філію путінської "Єдиної Росії", де збирають паспортні дані українців. За надання своїх даних мешканцям пропонують декілька банок простроченої тушкованки. 

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