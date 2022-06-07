Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції викрив шістьох колаборантів, яким повідомили про підозру.

“Перебіжчики добровільно займають посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території, публічно закликають до захоплення державної влади та змін меж кордону України”, – йдеться у повідомленні.

Серед зрадників опинився 51-річний колишній керівник міліції Черкаської області, який обійняв посаду начальника “народної міліції” Херсонщини.

На Луганщині 38-річний чоловік – у минулому майор міліції – отримав посаду начальника Сватівської “міліції” так званої “ЛНР” як заохочення за роботу на окупантів. Тепер він виправдовує руйнівні дії “руського миру” і підтримує військову агресію проти України.

До 15 років ув’язнення загрожує 37-річному мешканцю Запорізької області, який підтримав збройну агресію Росії та вчиняє дії, що шкодять Україні. На тимчасово окупованій території колишній співробітник державної виконавчої служби очолив Михайлівський відділ «міліції».

Під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури всім фігурантам інкриміновано ч.7 ст.111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Колишній патрульний поліцейський із Запоріжжя форму із зображенням “Z” одягнув – прийняв пропозицію військової адміністрації російської федерації, за що “пішов” на підвищення та обійняв посаду так званого “начальника водної міліції”.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури слідчі ТУ ДБР заочно оголосили йому про підозру за ч.2 ст.111-1 ККУ.

На Миколаївщині ряди колаборантів поповнили двоє місцевих мешканців, у минулому – співробітники поліції. За можливість працювати у “народній міліції” вони “зливали відомості” про місця проживання своїх колишніх колег, які залишились вірними присязі. У результаті їх діяльності окупанти заарештували чотирьох працівників Нацполіції.

Окрім цього, спільники передали збройним формуванням держави-агресора табельну зброю. Слідчі територіального Державного бюро розслідувань, під процесуальним керівництвом Миколаївської обласної прокуратури, інкримінують фігурантам ч. 4 ст.111-1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін заявив, що кількість колаборантів у лавах правоохоронних органів ледь добереться до 1%. Наразі шістьом працівникам поліції оголошено про підозру в державній зраді та колабораційній діяльності.