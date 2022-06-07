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ЗСУ обстріляли скупчення сил ворога та його позиції на Херсонщині, - ОК “Південь”

Водночас окупанти продовжують важкоартилерійські обстріли Миколаєва.

ЗСУ обстріляли скупчення сил ворога та його позиції на Херсонщині, - ОК “Південь”
Фото: Макс Требухов

Окупанти продовжують важкоартилерійські обстріли Миколаєва, вбивають містян і руйнують цивільні будівлі.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Продовжуючи підступні важкоартилерійські обстріли Миколаєва 203 мм калібром, рашисти гатять по житлових кварталах, вбивають містян, руйнують цивільні будівлі, нищать автівки”, – йдеться у поідомленні.

Водночас українські військові завдали два гелікоптерних удари по скупченню сил ворога та на його позиціях на Херсонщині, а також два авіаційних удари парами літаків по складах боєприпасів на Миколаївщині.

“Також в ОК повідомили, що корабельне угруповання в Чорному морі продовжує тримати напоготові 2️ надводних та 1підводний носій крилатих ракет. Також в готовності до дій один великий десантний корабель”, – додали українські військові.

Нагадаємо, на південному напрямку українські ракетно-артилерійські підрозділи разом з авіацією знищили 2️6 окупантів.

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