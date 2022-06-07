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У Слов’янську затримали підозрюваного у передачі інформації ворогу

Чоловіка затримали співробітники Держприкордонслужби.

У Слов’янську затримали підозрюваного у передачі інформації ворогу
Фото: Пресслужба Держприкордонслужби

Працівники Держприкордонслужби у Донецькій області отримали інформацію про мешканця Слов’янська, який співпрацював із окупаційними військами. 

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

Прикордонники спільно із СБУ встановили, що українець передавав до збройних підрозділів так званої ДНР інформацію про кількість, дислокацію та переміщення підрозділів Сил оборони України. 

Правоохоронці затримали чоловіка. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, СБУ виявила на території Чернігівської області групу з трьох представників криміналу, яка обладнала тайники зі зброєю для ворожих ДРГ, які планували “прорив” в Україну з території РФ. 

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