Збереження уваги - постійний процес, і його не можна зупиняти ні на мить.

Кожна сучасна людина добре знає, як працюють засоби масової інформації. Тримати увагу на одній темі протягом довгого часу дуже складно. Щоб не зменшувалась увага до України, до нашої боротьби за свободу, кожен і кожна мають продовжувати говорити про те, що відбувається.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Привітав журналістів з їхнім професійним святом. У час війни слово “свято” звучить дуже неприродно, але саме в цей день щороку, 6 червня, звучать вітання для людей, від яких, безперечно, залежимо ми всі. Від інформації, яку вони поширюють. Від швидкості, з якою вони працюють”, - сказав Зеленський.

Він додав, що цьогоріч не до святкування, але все одно слід відзначити внесок журналістів і журналісток України та всіх, від кого залежить робота ЗМІ: операторів, інженерів, редакторів, фотокорів, продюсерів та всіх, без кого неможливий ефір і не працюватимуть сайти.

“Це люди, які тримають інформаційний фронт і яким я вдячний за це від імені всіх нас, всіх українців”, - підкреслив президент.

Володимир Зеленський нагородив кореспондентів і медійників, які працюють на війні зараз, а також вручив нагороди рідним тих, чиє життя забрала війна.

32 працівники ЗМІ загинули за час від 24 лютого, не всі вони - громадяни України.

Володимир Зеленський закликав журналістів не замикатися на внутрішньому українському контексті, оскільки чим більше буде сказано про Україну у світі, тим швидше ми зможемо закінчити війну і звільнити нашу землю.

Крім того, Зеленський поспілкувався з премʼєр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном, поінформував його про ситуацію на полі бою, про наші можливості та ключові поточні небезпеки.

Також президент України говорив з президентом Польщі Анджеєм Дудою про оборонну підтримку України. Обговорили також питання про статус кандидата для України, це ключове політичне питання саме зараз.

“Очікуємо вже найближчими тижнями рішення Європейського Союзу щодо нашої заявки на кандидатство. Я вважаю, що це буде рішення не тільки про Україну, але і про весь Європейський проект. Про те, чи є у нього майбутнє як дійсно сильного обʼєднання”,- підкреслив Володимир Зеленський.

Він додав, що створення символів, такі як поштові марки, які випустили в Іспанії на підтримку України, дуже важливо. Це те, що допомагатиме Україні у переговорах з представниками держав про конкретну важливу допомогу, яка необхідна сьогодні нашій державі.

Президент України розповів, що українські герої не здають позицій в Сєвєродонецьку. У місті продовжуються запеклі вуличні бої. Лисичанськ, Словʼянськ, Бахмут, Святогірʼя, Авдіївка, Курахове та інші напрямки російських ударів – це сьогодні найгарячіші точки протистояння.

Зеленський зазначив, що підписав новий указ про нагородження наших військових - 121 воїн відзначені нагородами, 32 із них посмертно. З 24 лютого 17 864 учасника бойових дій відзначені державними нагородами України.

Нагадаємо, з нагоди Дня журналіста президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди українським працівникам медіа та членам родин представників ЗМІ, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Також він розповів, що залучення громадян Росії, які підтримують Україну і виступають проти політики російської влади, піде на користь у боротьбі проти країни-агресорки.