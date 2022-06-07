Бійці угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 11 атак ворога

Ще на двох локаціях тривають бої з окупантом.

Сьогодні, 7 червня, окупанти обстріляли більше 16 населених пунктів у Донецькій і Луганській областях.

Про це повідомила пресслужба Угруповання Об’єднаних сил.

“Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах”, - йдеться у повідомленні.

Сьогодні російські окупанти в Донецькій і Луганській областях зруйнували і пошкодили 39 цивільних об’єктів - 36 житлових будинків, школу, дитячий садок, лінію електропередач.

В результаті цих обстрілів загинула одна цивільна особи, шість отримали поранення.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

3 танки;

5 артилерійських систем;

2 бойові броньовані машини;

13 одиниць автомобільної техніки;

3 склади з боєприпасами.

Також підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 безпілотні літальні апарати типу “Орлан-10”.

Нагадаємо, сьогодні, 7 червня, українські захисники в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" знищили 56 загарбників.