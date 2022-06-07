Єрмак провів зустріч із послами країн G7

Обговорили ідею шефства держав-партнерів у відбудові міст/регіонів України, питання репатріацій, вступу в ЄС, посилення санкцій проти Росії.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з послами країн "Великої сімки".

Як повідомили в пресслужбі ОПУ, глава Офісу проінформував співрозмовників про ситуацію на фронті й результати візиту Президента на передову.

За словами Андрія Єрмака, зарубіжні партнери мають бути краще обізнаними про оборонні потреби України. Тому для цього глава ОПУ запропонував проводити регулярні брифінги для військових експертів зацікавлених країн, а також організовувати візити журналістів на передову тощо.

На зустрічі з послами країн G7 також обговорили повоєнну відбудову України. Зокрема, Єрмак розповів про ініціативу шефства іноземних держав над окремими містами або регіонами нашої держави. В рамках цієї ініціативи країни матимуть повний контроль над використанням вкладених коштів, підкреслив глава Офісу Президента.

Єрмак ознайомив керівник дипломатичних місій з результатами роботи експертної групи, яка напрацьовує рекомендації щодо запровадження санкцій проти РФ. Також глава ОПУ повідомив про утворення ще двох консультативних груп. Вони займатимуться питаннями повоєнних гарантій безпеки для України і репатріацій.

Під час зустрічі приділили увагу вступу України в ЄС та засіданню Європейської Ради 24 червня, де обговорюватимуть надання статусу країни-кандидата. Також порушили тему відновлення повноцінного експорту українських зернових, зокрема, через чорноморські порти.

За підсумками зустрічі сторони зійшлися на ідеї проведення регулярних брифінгів для послів G7, зокрема, за участю вищого керівництва України.

Нагадаємо, сьогодні міністерка з питань культури та медіа Німеччини Клаудія Рот запросила очільника міністерства культури України Олександра Ткаченка на зустріч міністрів культури “Великої сімки”.

Напередодні Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наразі не розглядає жодної альтернативи вступу в Європейський Союз.