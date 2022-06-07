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На Київщині водій підірвався на міні

Надзвичайна подія сталась у Вишгородському районі Київської області.

На Київщині водій підірвався на міні
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції в Київській області

Вчора, 6 червня, поблизу села Рагівка у Київській області місцевий житель поїхав у ліс за дровами, з’їхав колесом з дороги та підірвалася на міні.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Київській області.

Зазначається, що автомобіль зазнав значних ушкоджень.

Фото: пресслужба ГУ Нацполіції в Київській області

На щастя, водій, 55-річний чоловік, не постраждав.

В поліції закликали громадян уникать лісових та польових доріг, а в разі виявлення вибухонебезпечних предметів телефонувати на лінію “102”.

Нагадаємо, у Бучанському районі Київської області двоє чоловіків підірвалися на протипіхотній міні.

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