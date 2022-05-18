На Київщині двоє чоловіків підірвались на міні

Потерпілих госпіталізували до Макарівської лікарні з політравмами.

В Бучанському районі Київської області двоє чоловіків підірвались на протипіхотній міні.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

Окупанти залишили міну ОЗМ-72 на полі між селами Липівка та Королівка, де на ній підірвались 52-річний та 48-річний чоловіки.

Поліція Бучанщини за цим фактом розпочала досудове розслідування.

Правоохоронці закликають громадян уникати лісових та польових доріг на деокупованих територіях.

У разі виявлення підозрілих предметів громадян просять одразу телефонувати на спецлінію «102».

Нагадаємо, у селі Андріївка, неподалік Макарова, тракторист виїхав у поле для проведення польових робіт і натрапив на протитанкову міну, залишену окупантами.